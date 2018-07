Felipe Massa projeta corrida sem 'azar' no GP da Espanha

Depois de se decepcionar com o seu resultado no GP da Rússia, o piloto Felipe Massa projetou uma corrida sem "episódios azarados" no GP da Espanha de Fórmula 1, no domingo, em Barcelona. Em Sochi, na Rússia, um pneu furado quase tirou o brasileiro da zona de pontuação na classificação final. Do sexto passou para o nono lugar, com o qual terminou a prova.

"Eu espero muito que possamos ter um bom fim de semana, sem qualquer incidente mais azarado, como o que tivemos em Sochi", disse o brasileiro da Williams, às vésperas da primeira corrida da temporada no continente europeu.

Os pilotos correrão no mesmo circuito no qual realizam os testes da pré-temporada, no início do ano. "A pista de Barcelona é uma daquelas que todos conhecem muito bem, é quase uma corrida em casa porque todo mundo sempre participa dos testes aqui", declarou.

Bom conhecedor do traçado, Massa já sabe das exigências da pista. "Você precisa de muita pressão aerodinâmica, principalmente nos trechos de alta velocidade, e precisa de muita tração no último setor. Fizemos uma boa pré-temporada aqui neste ano, mas agora é o que realmente conta", afirmou o brasileiro.