Massa reconhece erro que o fará largar em 9º no GP de Cingapura

Felipe Massa teve problemas na última parte do treino classificatório deste sábado e largará apenas na nona colocação no GP de Cingapura, neste domingo, a partir das 9 horas (de Brasília). O piloto da Williams reconheceu que errou e agora vive a expectativa de fazer uma corrida de recuperação neste domingo.

"Não foi um treino classificatório fácil. Cometi um erro no Q3 e perdi tempo que me colocaria algumas posições à frente. Só tínhamos um jogo de pneus novos para a última parte do treino classificatório, então tentei tudo o que podia, até demais", comentou.

Massa teve dificuldade desde o início do treino. Passou para o Q2 na 14ª posição. Na segunda parte, conseguiu fazer uma boa volta no início, cerca de 0s5 mais veloz que seu companheiro Valtteri Bottas e avançou. Na parte final do treino, o brasileiro chegou a ficar em sétimo, teve a oportunidade de melhorar o tempo, mas não conseguiu aproveitar.

"A posição no final poderia ter sido bem melhor, mas aqui não é uma pista fantástica para nós, então nos concentraremos no melhor que conseguiremos para a corrida de amanhã", finalizou.

O outro brasileiro no grid, Felipe Nasr, largará em 16º. Ele também comentou que poderia ter ficado algumas posições à frente. "Lutei bastante para fazer os pneus funcionarem. Minha principal dificuldade foi com os pneus supermacios. Foi difícil encontrar um bom balanço do carro. Agora, vamos nos concentrar na corrida amanhã", comentou.