Felipe Massa relembra perda de título para Hamilton na última corrida em 2008

Felipe Massa relembrou, neste domingo, a perda do título mundial da Fórmula 1 para Lewis Hamilton na última corrida na temporada de 2008. Na oportunidade, o brasileiro, que estava na Ferrari, venceu o GP do Brasil, em Interlagos, mas viu o britânico ultrapassar o alemão Timo Glock na última volta e terminou a prova em quinto lugar, superando Massa em um ponto na classificação.

"Foi uma corrida emocionante. Verstappen campeão na última volta, na última curva, na última corrida do ano, exatamente o que aconteceu comigo... Ele merece, fez um campeonato maravilhoso, piloto que mais venceu este ano, independentemente do que aconteceu este ano, batida, não batida, fiquei feliz", disse Massa, que somou 11 vitórias na principal categoria do automobilismo.

Massa festejou o fato de a F-1 ter mais um piloto campeão, o 34º da história. "É importante ter um novo piloto campeão mundial, em uma das temporadas mais emocionantes de todos os tempos", disse o brasileiro, referindo-se ao fato de Lewis Hamilton e Max Verstappen terem chegado a Abu Dabi com o mesmo número de pontos na classificação.

A frustração de Massa em 2008 ampliou o jejum de títulos do Brasil na Fórmula 1 que dura até hoje. O último campeão brasileiro na categoria foi Ayrton Senna em 1991.

Após o reinado de Ayrton, o piloto que chegou mais perto de tentar um título mundial foi Rubens Barrichello. Em 2002 e 2004, o brasileiro terminou a temporada em segundo lugar. Depois disso, Massa bateu na trave em 2008.