Felipe Massa responde a todos que o desejam fora da Ferrari

SEPANG - A esperada luta entre os pilotos da McLaren, Red Bull, Mercedes e Lotus é uma das atrações do treino que definirá o grid do GP da Malásia, na próxima madrugada, a partir das 5 horas, horário de Brasília, diante do que realizaram na etapa de abertura do Mundial de F-1, domingo, na Austrália. Mas um piloto em especial concentrará a atenção de muita gente e não faz parte desse grupo de candidatos à estabelecer a pole position no circuito de Sepang: Felipe Massa, da Ferrari.

As duas sessões de treinos livres realizadas na última madrugada não servem de referência efetiva para comprender a extensão da reação de Massa, depois de ter realizado "a pior corrida da minha vida", em Melbourne, como ele próprio a definiu. Falou-se de Massa no autódromo malaio nesta quinta mais do que na vitória de Jenson Button, da McLaren, superando a poderosa Red Bull.

A imprensa italiana até fez uma lista com os possíveis substitutos do piloto na Ferrari. A influente revista italiana Autosprint considerou o desempenho de Massa abaixo da crítica no circuito Albert Park mais revelante que a perspectiva de haver uma grande luta pelo título, este ano, ao elegê-lo para ser capa da última edição. "Com apenas Alonso como piloto, Ferrari corre risco desde já de não lutar pelo Mundial de Construtores" é a manchete.

Massa, sereno, respondeu, à enxurrada de críticas, acusações e ameaças.

"Em Jerez e Barcelona, nos testes, eu entrava no carro depois do Alonso e às vezes ele depois de mim e tanto nossos tempos de volta como o consumo de pneus eram parecidos", explicou. "Mas foi só chegar na Austrália para mudar tudo. Alguma coisa aconteceu para justificar essa diferença." E atacou a publicação italiana: "Tem revista que não vende bem e uma coisa dessas ajuda". Mais: "Em 2008, me colocaram fora da Ferrari já na segunda corrida e quase fui campeão do mundo."

A equipe e os colegas saíram em defesa do brasileiro. Mas é verdade também que depois de atender a suas solicitações, como a troca do carro, a hora é de reagir, mostrar já na definição do grid que o episódio de Melbourne foi algo isolado e sem relação com o que vai produzir daqui para a frente. Na entrevista da FIA, Fernando Alonso confirmou a versão de Massa: "Ele deve ter tido um problema porque nos testes estávamos sempre muito próximos". Michael Schumacher também comentou o episódio: "Ele sempre andou na frente e não vejo motivo para que não volte a fazer o mesmo."

NOVO CENÁRIO

O cenário do GP da Malásia, sob calor intenso, é bem distinto do da etapa da Austrália. "Os pneus são bem mais exigidos aqui e o tempo costuma mudar com frequência", lembra o vencedor em Melbourne e da prova de Sepang em 2009, o cada vez melhor Button. Nas duas últimas edições o vencedor foi Sebastian Vettel, da Red Bull. "Apenas precisamos de mais tempo para tornar o RB8 tão veloz quando a McLaren", afirmou em Sepang o alemão.

O diretor da Red Bull, Christian Horner, disse que sua escuderia iria provar na Malásia que a vitória da McLaren, domingo, "foi mais por nós não termos explorado todo nosso potencial que por méritos deles". Button e seu parceiro, Lewis Hamilton, vão aguardar.

BRUNO SENNA

O desafio maior do fim de semana para Bruno Senna, da Williams, será na classificação. "Preciso evoluir essencialmente na tomada de tempos", comentou. "Se tudo der certo, penso ser possível estarmos entre os dez melhores de novo." Em Melbourne, Pastor Maldonado, seu companheiro de equipe, mostrou que o modelo FW34 tem grande potencial, ao largar em 8.º diante do 14.º de Bruno. E perdeu o sexto lugar na corrida na última volta, por se acidentar.

GP-2

Outro brasileiro que tem imenso desafio no circuito de Sepang é o jovem Felipe Nasr, que inicia sua trajetória na GP2, a ante-sala da Fórmula 1. O GP da Malásia representa a abertura do campeoanto. Sem conhecer a pista, dispor de meia hora apenas para treinar e um companheiro de equipe com quatro anos de experiência na GP2, Nasr terá de saber administrar caso fique muito para trás, algo provável nesse primeiro momento.