Felipe Massa se diz 'frustrado' com má sorte da Williams na temporada

GROVE - Com apenas 12 pontos após quatro provas na temporada 2014 da Fórmula 1, o brasileiro Felipe Massa já exibe certo desânimo e admitiu estar "frustrado" com os resultados no campeonato. No último domingo, no GP da China, por exemplo, o piloto da Williams largou na sexta colocação e fazia boa prova até que um pit stop mal conduzido por sua equipe acabou com as chances de pódio.

"Estou frustrado com o que aconteceu (na China) e estou frustrado com o que aconteceu em muitas corridas", declarou, em entrevista ao site da Autosport. "Tínhamos carro para terminar na frente da Force India, que está em terceiro entre os construtores, então precisamos tentar ficar na frente desta equipe e marcar mais pontos."

O GP da China não foi o primeiro em que Massa enfrentou obstáculos durante a prova, que impediram um melhor resultado. Isso já havia acontecido no GP da Austrália, em que precisou abandonar, e no GP do Bahrein, no qual foi sétimo. Em seu primeiro ano com a Williams, o brasileiro admitiu que esperava mais sucesso, mas disse que o "azar" tem atrapalhado.

"Na primeira corrida, o Kobayashi me empurrou para fora da pista e eu perdi muitos pontos ali. No Bahrein, eu estava lutando pela terceira ou quarto colocação, mas aí o Safety Car entrou e eu terminei em sétimo, então perdi pontos. Nesta corrida (China), outro problema me custou pontos. Acho que comecei bem em termos de ajustes no carro, mas tenho tido azar", avaliou.