Felipe Massa se mostra frustrado com a estratégia da Williams

O brasileiro Felipe Massa não escondeu a frustração pela estratégia da Williams de utilizar pneus duros em seu carro e no do colega, o finlandês Valtteri Bottas, enquanto que todos os outros usavam compostos macios no GP da Hungria de Fórmula 1, disputado neste domingo. Para Massa, isso atrapalhou o seu desempenho na corrida.

"A última troca de pneus foi decisão da equipe. Para mim, o problema durante a corrida foi usar o pneu duro. O carro era mais lento com o pneu médio. Com o pneu mole, quando (a pista) começou a secar, eu comecei a pegar ritmo", disse ele à TV Globo logo após a corrida. "A gente sofreu demais com o pneu médio e isso prejudicou demais nossa corrida".

Massa reconheceu, entretanto, que a escuderia preferiu assumir alguns riscos e que, no final, o resultado acabou sendo bom - ele terminou em quinto. "Agora temos de olhar pra frente, para a segunda parte da temporada, e tenho certeza de que conseguiremos marcar mais pontos do que temos marcado até agora".

Já Bottas disse que a equipe não teve muita sorte na prova deste domingo. Ele lembrou que chegou a liderar a corrida, mas que foi prejudicado pela entrada do Safety Car na pista, caindo para o 10.º lugar. "Temos de analisar essa corrida de olho na próxima. Momentos bons estão por vir".