Felipe Massa tenta superar contratempos no retorno à Fórmula 1

A volta da Fórmula 1 após três semanas de pausa será neste domingo, no GP da Bélgica, com atenções divididas entre dois focos. A categoria ficará atenta à luta pelo título e ao desempenho de Felipe Massa, que não correu na última prova por ordens médicas.

No GP da Hungria o piloto da Williams sentiu tontura, foi diagnosticado com vertigem e ficou fora. No retorno, na primeira sessão de treinos em Spa- Francorchamps, ele perdeu o controle do carro, bateu e não conseguiu voltar à pista e tentar o melhor acerto para a prova.

"Foi um treino para esquecer. Eu cometi um erro, virei demais o volante do carro e estou muito decepcionado por ter dado somente uma volta no dia", comentou Massa. O desafio de recuperar o tempo perdido torna mais difícil a prova para o piloto. "O acidente do Felipe significou uma grande perda para o nosso planejamento de preparo do carro. Ele precisava ficar mais na pista até para recuperar o tempo perdido pela ausência na Hungria", disse o diretor técnico da Williams, Paddy Lowe.

A prova na Bélgica marca também uma nova etapa da disputa pelo título entre Sebastian Vettel, da Ferrari, e Lewis Hamilton, da Mercedes. Assim como a próxima etapa, em Monza, na Itália, as características da pista, veloz e de longas curvas, favorecem ao desempenho dos carros da escuderia alemã. Essas duas próximas corridas encerram as etapas europeias do calendário.

O líder do campeonato, Vettel, tem 14 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, Hamilton. Cada um já venceu duas vezes na Bélgica na carreira. "É a pista mais extensa da categoria, então não é fácil de deixar todos os detalhes do carro acertados", comentou o alemão da Ferrari.