Felipe Massa volta a reclamar dos novos pneus da Pirelli

MÔNACO - O brasileiro Felipe Massa voltou a reclamar dos novos pneus da Pirelli, depois de um final de semana decepcionantes no GP da Espanha. Para o piloto da Ferrari, os pneus serão mais uma vez decisivos na corrida de domingo, em Mônaco.

"Não esperávamos sofrer tanto com os novos pneus duros que a Pirelli introduziu naquela corrida", comentou Massa, se referindo à prova de Barcelona. "Com eles, nós tivemos ainda mais dificuldade. Diria que perdemos de entre dois segundos e dois segundos e meio se comparado aos pneus macios. Pudemos ver o efeito dessa mudança claramente durante a corrida. Depois que eu coloquei os novos duros ficou quase impossível de dirigir".

Para Massa, os pneus serão protagonistas novamente, desta vez em Mônaco. "Quando um carro na sua frente anda com pneus gastos, ele reduz a tração, principalmente em locais com a chicane depois do túnel. Se você não tem tração, você acabará perdendo posições. Acredito que a degradação dos pneus serão decisiva nesta pista", prevê o piloto.