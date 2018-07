Felipe Nasr acerta com a Sauber e Brasil volta a ter dois pilotos na F-1

O Brasil voltará a ter dois representantes na Fórmula 1 em 2015. Na noite desta quarta-feira a Sauber anunciou o piloto Felipe Nasr como titular da equipe para 2015 e ele terá como companheiro de equipe o sueco Marcus Ericsson, atual piloto da Caterham. Nasr tem 22 anos e será o 31º brasileiro a participar da categoria.

"É um passo muito importante na minha carreira assinar com a Sauber. É um momento inesquecível, um sonho que se realiza. A equipe foi responsável pela chegada de grandes nomes à Fórmula 1, como Felipe Massa, Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel. Tenho orgulho de fazer parte dessa família", disse o piloto, em comunicado oficial da escuderia. O brasiliense de 22 anos é piloto reserva e de testes da Williams e que neste fim de semana deve participar dos treinos livres para o GP do Brasil, em Interlagos.

Na GP2 desde 2012, o brasiliense é o atual vice-líder da temporada, com quatro vitórias, e tem como principal título na carreira a Fórmula 3 inglesa, em 2011. Nasr começou no kart ainda criança, quando foi duas vezes vice-campeão brasileiro e teve o primeiro contato com a Fórmula 1 neste ano, quando ocupou a vaga do finlandês Valtteri Bottas em algumas sessões de treinos livres, às sextas-feiras. Como Massa já renovou contrato com a Williams para o ano que vem, o Brasil voltará a ter dois representantes na Fórmula 1, o que não ocorria há dois anos, quando, além de Massa, Bruno Senna também participava da categoria.

No comunicado, a Sauber destaca a importância do Banco do Brasil como parceiro na assinatura do contrato, que terá a duração de dois anos. "Nós temos acompanhado a carreira do Felipe por algum tempo e ele realmente merece essa vaga na Fórmula 1, porque teve uma carreira de sucesso em categorias inferiores", disse a chefe da equipe, a indiana Monisha Kaltenborn.

Além da alegria pela contratação, Nasr terá como desafio ajudar a escuderia suíça a melhorar o carro. "A gente tem condições de construir um carro legal para 2015. Tem estrutura para ter um rendimento bem melhor do que foi este ano", disse em entrevista à TV Globo. Nesta temporada, a equipe ainda não pontuou.