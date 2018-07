Felipe Nasr aprova estreia pela Williams no Bahrein

BAHREIN - Após ser anunciado pela Williams, Felipe Nasr já fez sua estreia no comando do modelo FW36 da equipe inglesa. Piloto reserva, o brasileiro foi para a pista no Circuito de Sakhir, neste sábado, e não fez feio. Marcou o quarto melhor tempo, apesar da diferença de quatro segundos para o líder Nico Rosberg, da Mercedes.

"Estou muito feliz por ter pilotado um carro da Fórmula 1 pela primeira vez. Completei 87 voltas, o que foi muito produtivo", afirmou o novo brasileiro da Fórmula 1, ao fim do quarto e último dia de testes no Bahrein.

"Havia tantas coisas na minha cabeça antes de entrar no carro. Foi exatamente como pensei: um carro muito diferente de todos que já pilotei, com muita pressão aerodinâmica, freio eficiente e muita potência", revelou.

Apesar do nervosismo, Nasr teve bom desempenho e juntou dados para análise da Williams, visando já a próxima bateria de testes da pré-temporada da F1. "Foi um bom aprendizado, mas também pude dar muito retorno aos engenheiros durante todo o dia. E acho que descobrimos algumas coisas [sobre o desempenho do carro]".

A contribuição do piloto de testes foi elogiada pela equipe. "Ele fez um bom trabalho para nós hoje. Eles nos deu bom retorno, trabalhou bem com os engenheiros e, além disso, foi veloz. Não podíamos esperar algo melhor", disse Rod Nelson, chefe de testes e engenheiro da Williams.