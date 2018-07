Felipe Nasr comemora 8º lugar no treino e faz elogios ao carro

Felipe Nasr surpreendeu nesta sexta-feira ao fazer o oitavo melhor tempo do primeiro treino livre do GP dos Estados Unidos de Fórmula 1. O piloto reserva da Williams, que substituiu Valtteri Bottas, foi mais rápido até do que o titular Felipe Massa, apenas o 11º mais veloz da sessão inicial.

"Foi um bom resultado estar entre os dez primeiros", comemorou Nasr, em entrevista ao Sportv. "Foi muito positivo, é um circuito novo em que estou aprendendo. É uma pista bem de alta, tem uma demanda grande dos pneus, principalmente os pneus traseiros. O que percebi é que ao final da volta já vinha perdendo um pouco de tração justamente por superaquecer o pneu traseiro", analisou.

Nasr não pilotava o carro da Williams desde o primeiro treino livre do GP da Espanha, em Barcelona. Após testar em Austin, no Circuito das Américas, ele fez elogios à evolução do carro nesta segunda metade do campeonato. "Tinha muito tempo que não andava no carro. Então, para mim, foi uma sensação bem diferente, muita coisa melhorou no carro, muita coisa positiva", comentou.

Pela programação acertada com a equipe, o brasileiro voltará a pilotar o carro no primeiro treino livre do GP do Brasil, no dia 7 de novembro, no Autódromo de Interlagos. Reserva da Williams, Nasr ainda não definiu seu futuro na categoria. Uma das possibilidades é defender a Sauber em 2015. Caso a negociação não avance, ele deve seguir como reserva do time britânico.