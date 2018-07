Felipe Nasr deve ter de superar problemas na Sauber em 2015

Os fãs brasileiros de Fórmula 1 ficaram animados ao saber da entrada de Felipe Nasr para a categoria no ano que vem, mas devem conter a empolgação. A equipe Sauber, responsável pela contratação do piloto, está longe de viver os melhores dias e enfrenta uma péssima temporada, com perspectivas ruins para 2015, inclusive.

O declínio da escuderia suíça a levou para a última posição entre os construtores. Sem pontuar na temporada até o momento, a equipe estaria atrás até mesmo da Marussia (que marcou dois pontos) e só ganharia da Caterham, que também não pontuou. Essas duas escuderias nem vieram ao GP do Brasil por estarem em grave situação financeira.

A Sauber admite também estar em situação econômica complicada e o problema já é de conhecimento do brasiliense de 22 anos. “A equipe fez uma temporada ruim, realmente, mas acredito que podemos melhorar no ano que vem e construir um bom carro”, disse.

Desde 1993, quando estreou na Fórmula 1, a Sauber se notabilizou por dar chances a jovens pilotos e esse histórico pesou para a escolha de Nasr. “É uma equipe que já revelou Kimi Raikkonen e Felipe Massa. Eles têm essa tradição”, afirmou. Sebastian Vettel também estreou pela equipe, no GP dos Estados Unidos de 2007, quando ela se chamava temporariamente BMW Sauber.

As atitudes inovadoras da Sauber também permearam as últimas temporadas. Em 2012, a diretoria chamou a atenção na Fórmula 1 por contratar a primeira mulher para o cargo de chefe da equipe, a indiana Monisha Kaltenborn. Depois, a escuderia firmou um acordo inédito de patrocínio com um time de futebol, o Chelsea, e no começo deste ano anunciou a contratação de outra mulher.

A suíça Simona de Silvestro deixou a promissora carreira nos Estados Unidos, onde competia pela Fórmula Indy, para ser piloto de testes. Mas ainda não há previsão de que um dia vá guiar o carro da escuderia em sessões oficiais.

BONS RESULTADOS

Nos últimos campeonatos a Sauber vinha se acostumando a brigar pelo pódio e conseguiu os melhores resultados da história. Em 2012, a equipe conseguiu largar e chegar duas vezes na segunda posição, ambas com o mexicano Sérgio Pérez, nos GPs da Malásia e da Itália. Com isso, fechou a temporada em sexto lugar entre os construtores, a melhor colocação nos últimos nove anos.

De possível azarão nas corridas para lanterna da categoria, os pilotos da equipe têm sofrido com os problemas mecânicos e a adaptação às regras do novo regulamento. “Temos sofrido com a nossa unidade motriz. Nem sempre tem sido fácil identificar os problemas, mas quem sabe ainda podemos conseguir algo até o fim da temporada”, explicou o engenheiro de pista da Sauber, Giampaolo Dall'Ara.