Felipe Nasr exalta superação e comemora novos pontos na F-1

Felipe Nasr voltou a somar pontos no Mundial de Pilotos da Fórmula 1. O piloto estreante se destacou desta vez no GP da China, disputado na madrugada deste domingo, no Circuito de Xangai. Ele cruzou a linha de chegada em oitavo e colocou novamente a Sauber em boa situação no Mundial de Construtores.

A tarefa, contudo, não foi fácil. Nasr precisou segurar a Lotus e a Toro Rosso para terminar a prova na zona de pontuação. "Não foi uma corrida fácil, lutamos contra a Lotus e a Toro Rosso e elas pareciam ter um ritmo melhor do que a gente", comentou o brasileiro, que largou em nono.

Mostrando agressividade para atacar e defender, Nasr se manteve entre os dez primeiros colocados durante toda a prova e, no fim, contou com o abandono do holandês Max Verstappen para ficar em oitavo.

"Tirei tudo o que podia do carro e também da estratégia, então podemos ficar satisfeitos com o resultado", disse Nasr, que viu o companheiro também terminar no Top 10 - o sueco Marcus Ericsson ficou em 10º. "Foi um ótimo dia para a equipe, já que os dois carros marcaram pontos. Estou satisfeito por todos."

Com o resultado, Nasr chegou aos 14 pontos e figura agora na sétima colocação. Entre as equipes, seu resultado e o de Ericsson deixaram a Sauber numa inesperada quarta colocação no Mundial de Construtores, atrás apenas da Mercedes, Ferrari e Williams.