Felipe Nasr lamenta punição em Interlagos, mas não desanima

Felipe Nasr lamentou a punição recebida ao fim do treino classificatório do GP do Brasil, mas não desanimou na véspera de sua primeira corrida no autódromo de Interlagos, em São Paulo, pela Fórmula 1. O brasileiro aposta na largada para se recuperar do 13.º posto e finalizar a corrida entre os 10 primeiros colocados.

"A punição foi uma pena, mas vou fazer o meu melhor para finalizar a corrida na zona de pontuação", declarou o piloto da Sauber. Ele foi o 11.º mais rápido do treino, surpreendendo em comparação ao rendimento nos treinos livres, mas foi punido com a perda de três posições no grid - largará em 13.º por causa de pena anterior aplicada ao australiano Daniel Ricciardo, da Red Bull.

Nasr foi punido porque atrapalhou Felipe Massa nos instantes finais do Q2, a segunda sessão do treino classificatório. Ele impediu a passagem do compatriota, que fazia volta rápida na briga para ir ao Q3. Massa precisou sair da pista para evitar a colisão com o carro de Nasr logo à frente.

"Fui avisado que todos estavam sincronizados na mesma volta. A última mensagem que eu tinha era que o (Valtteri) Bottas estava atrás de mim, numa volta mais lenta. Infelizmente, ele e o Felipe (Massa) trocaram de posição na pista", explicou Nasr.

Apesar da boa evolução ao longo do fim de semana, o brasileiro diz contar com algum fator extra para surpreender os rivais no domingo. "Somente com o nosso ritmo será difícil pontuar. Precisamos de alguma coisa na corrida para ter oportunidade para pontuar. Ultrapassar aqui é muito difícil, a largada será fundamental", projetou.

Além disso, Nasr conta com o apoio da torcida, que já demonstrou forte apoio ao piloto neste sábado. Ao fim do treino, o brasileiro foi até o muro do pit lance para agradecer o público com acenos. "É uma sensação boa, fui bem recebido por todo mundo, até mesmo os funcionários que trabalham aqui, tive um carinho grande de todo mundo".