Felipe Nasr prevê nova preocupação com pneus no GP do Bahrein

Depois de conquistar o 8º lugar no GP da China, Felipe Nasr acredita que os pilotos da Fórmula 1 terão mais uma etapa para se preocupar com o desgaste dos pneus, no Bahrein, já no fim de semana. O brasileiro se destacou no domingo ao administrar bem a degradação dos compostos da sua Sauber, terminando a prova novamente na zona de pontuação.

"Acredito que vamos precisar novamente trabalhar bastante para administrar os pneus porque será bem complicado correr naquele clima mais quente", afirmou o brasileiro, nesta segunda-feira. De acordo com a previsão de tempo, os pilotos devem enfrentar temperaturas de até 35ºC nos treinos livres do GP do Bahrein - a temperatura na pista deverá ser ainda mais elevada.

As dificuldades com os pneus também se deve às variações da temperatura no asfalto. A corrida em Sakhir tem início no fim de tarde, ainda sob calor, e termina à noite, já com os termômetros em queda. "Apesar de ser uma corrida que começa no fim da tarde, a superfície permanece quente", ponderou.

Diante deste desafio, Nasr mantém a calma por já ter experiência no traçado do Bahrein. "Estou familiarizado com o circuito porque já corri lá algumas vezes. Poderá ser uma etapa bem positiva para nós porque tem umas retas que favorecem nossa velocidade", declarou. "Também não será minha primeira corrida noturna", disse o brasileiro, sétimo colocado no Mundial de Construtores.