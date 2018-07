Felipe Nasr se envolve em acidente no treino em Barcelona

O brasileiro Felipe Nasr teve uma quinta-feira de boas e más notícias, nos primeiros treinos coletivos da Fórmula 1 na pista de Montmeló, em Barcelona. Ele terminou o dia com o quinto melhor tempo. No entanto, seu trabalho foi prejudicado por um acidente em que se envolveu com a piloto escocesa Susie Wolff, da Williams, na sessão realizada à tarde. Durante uma tentativa de ultrapassagem, os dois se chocaram e a Sauber de Nasr ficou bastante danificado. Ele só conseguiu voltar à pista nos minutos finais do treinamento.

Nasr havia feito o melhor tempo nos testes realizados pela manhã em Barcelona. Sua batida com Wolff ocorreu logo no início do treino da tarde. O brasileiro tentava ultrapassar a Williams na curva 5 quando a escocesa fez uma manobra, buscando se defender, e acabou colidindo seu carro na traseira da Sauber. O acidente também teve como consequência a paralisação do treino por 20 minutos.

O brasileiro deu a sua versão para o acidente. "Eu acho que Susie não me viu e infelizmente colidimos na curva cinco'', disse, lamentando o fato de ter tido o treino prejudicado. "Nós tivemos muitas avarias no carro e isso prejudicou o meu treino.''

A escocesa Susie também falou sobre a batida e não concordou com a tese de Nasr. "Eu acho que existe um vídeo para todos assistirem... Mas o fato é que eu estava na linha e ele veio e bateu a traseira de seu carro na frente no meu'', rebateu. "Era absolutamente desnecessário ele entrar na curva junto comigo.''

O melhor tempo desta quinta-feira na pista da Catalunha foi do venezuelano Pastor Maldonado, com a surpreendente Lotus, com 1min25s011 (69 voltas). O finlandês Kimi Raikkonen, da Ferrari, ficou em segundo, com 1min25s167 (74), seguido do australiano Daniel Ricciardo, da Red Bull, com 1min25s547 (59). O quinto tempo de Nasr foi com 1min27s307, na mais rápida das 79 voltas que completou. Dez pilotos foram à pista. Os treinos prosseguem nesta sexta-feira.