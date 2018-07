Felipe Nasr vê treino positivo na 'estreia' em circuito de Interlagos

Felipe Nasr garantiu nesta semana sua entrada na Fórmula 1, ao acertar com a Sauber para a próxima temporada. O brasileiro, contudo, não precisou esperar pela estreia oficial em 2015 para pilotar pela primeira vez um carro da categoria no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Nesta sexta-feira, ele representou novamente a Williams no primeiro treino livre do GP do Brasil, em uma de seus últimos compromissos como piloto reserva da equipe britânica.

Nasr foi o 12º mais rápido da sessão que abriu o GP brasileiro, sete posições atrás de Felipe Massa, um dos titulares da Williams - na semana passada, o estreante na Fórmula 1 superou o compatriota no primeiro treino livre do GP dos Estados Unidos. "No geral o treino foi positivo. Ajudei a Williams a testar algumas coisas no carro. São informações importantes para a equipe", avaliou.

"É a primeira vez que ando com um Fórmula 1 em Interlagos. Acho que a primeira parte da sessão foi muito boa. Deu pra me acostumar bem com o carro e com a pista", comentou o piloto de 22 anos. "E, no final, eu ia fazer uma saída, mas a bandeira vermelha comprometeu a minha saída. Tivemos um pequeno problema e troca de uma peça no carro demorou bastante. No final, poderia ter sido melhor."

Nasr estreou também o asfalto novo do autódromo, que faz parte da grande reforma pela qual está passando Interlagos. Mesmo com início da sessão com pista molhada, o brasileiro disse não ter problemas para pilotar a Williams. "Acho que fizeram um ótimo trabalho no asfalto. Não senti nenhuma ondulação", afirmou, referindo-se a uma das críticas mais comuns dos pilotos ao autódromo brasileiro. "Claro que a aderência ainda está baixa, porque o traçado é novo. Vai melhorar ainda durante o fim de semana inteiro."

Após participar do treino desta sexta, Nasr ainda vai representar a Williams em um treino livre do GP de Abu Dabi, que encerra o campeonato, no dia 23. Depois disso, poderá se unir a Sauber para participar do desenvolvimento do projeto de 2015 de sua nova equipe. "Eu tenho um treino marcado com a Williams em Abu Dabi, mas ainda não sei o dia exato."