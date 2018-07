Feliz com 3º lugar, Bottas quase surpreende Hamilton

Ao contrário, mais uma vez, do brasileiro Felipe Massa, que teve problemas em seu carro e largará apenas da 18.ª colocação, o seu companheiro de Williams, o finlandês Valtteri Bottas fez um excelente treino de classificação neste sábado e começará o GP da Rússia neste domingo, no circuito de Sochi, na terceira colocação, apenas atrás das Mercedes de Lewis Hamilton, o pole, e Nico Rosberg.

Mas Bottas poderia até ter terminado o Q3, a parte final do treino de classificação, na primeira fila. Em sua última volta rápida, o finlandês parecia que conseguiria a pole por ter sido o melhor dois primeiros setores da pista, mas errou nas duas últimas curvas e ficou mesmo com o terceiro melhor tempo.

Depois do treino, Bottas explicou que dificilmente conseguiria tomar a primeira colocação do inglês. No máximo seria o segundo colocado. "Eu nem sabia que estava próximo da pole. Olhando para trás, acho que exigi um pouco demais dos pneus no começo da volta. E aí o último setor ficou muito traiçoeiro. O setor final ficou difícil, arrisquei demais nas duas últimas curvas e espalhei um pouco. Estava muito escorregadio. Portanto, o erro, na verdade, foi no início da volta, que me fez ter dificuldades no fim dela", revelou.

"Não é legar cometer um erro, mas no fim, talvez tenha me custado no máximo uma posição. As Mercedes estavam muito fortes no último setor durante todo o fim de semana. Então não acho que a pole seria possível. Mas seria legal ter visto onde aquela volta teria me colocado", comentou Bottas, que vê o lado bom de largar em terceiro. "O lado bom é que largarei do lado limpo do grid e isso pode ser muito benéfico em uma pista com muita sujeira na linha de fora. Temos um ritmo forte então espero poder batalhar com os carros da Mercedes e assegurar mais um pódio amanhã (domingo)".