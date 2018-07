Feliz na Williams, Massa vê Bottas como nome cobiçado no mercado da F1 Satisfeito com a situação que vive hoje como piloto titular da Williams, Felipe Massa acredita que o seu companheiro de equipe, Valtteri Bottas, é um verdadeiro alvo de cobiça das principais equipes da Fórmula 1 para um futuro bem próximo. Jovem e talentoso, o piloto finlandês é o atual quarto colocado do Mundial da categoria, três pontos à frente justamente do brasileiro, o sexto na classificação geral.