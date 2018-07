Fernando Alonso aproveita erro da Red Bull e vence o GP da Grã-Bretanha

SILVERSTONE - O espanhol Fernando Alonso conseguiu neste domingo a sua primeira vitória na temporada 2011 da Fórmula 1. O piloto da Ferrari aproveitou os erros cometidos pela Red Bull nos pit stops para triunfar no GP da Grã-Bretanha, no circuito de Silverstone, em uma demonstração de força e da recuperação da equipe italiana, que coincide com as polêmicas sobre as mudanças nas regras da categoria.

Alonso subiu ao lugar mais alto do pódio e foi seguido pelos dois pilotos da Red Bull, com o alemão Sebastian Vettel em segundo lugar e o australiano Mark Webber na terceira colocação. Com excelente desempenho no início da prova, o inglês Lewis Hamilton, da McLaren, ficou em quarto lugar, seguido pelo brasileiro Felipe Massa, da Ferrari.

O alemão Nico Rosberg, da Mercedes, o mexicano Sergio Perez, da Sauber, os alemães Nick Heidfeld, da Renault, e Michael Schumacher, da Mercedes, e o espanhol Jaime Alguersuari, da Toro Rosso completaram a zona de pontuação na Inglaterra. Já o brasileiro Rubens Barrichello, da Williams, terminou a prova na 13.ª posição.

Apesar de não ter vencido, Vettel segue na liderança folgada do Mundial de Pilotos, com 204 pontos, 80 a mais do que Webber. Alonso está na terceira colocação, com 109 pontos. Já Massa está em sexto lugar, com 52 pontos, e Barrichello ocupa a 16.ª colocação, com quatro pontos.

O Mundial de Construtores é liderado pela Red Bull, com 328 pontos. A McLaren ocupa o segundo lugar, com 218, e a Ferrari é a terceira, com 164. A décima etapa da temporada 2011 da Fórmula 1 será disputada no dia 24 de julho, com a realização do GP da Alemanha, em Nurburgring.

A corrida. Logo na largada, em que os pilotos usaram pneus intermediários, já que trechos da pista estavam molhados, Vettel assumiu a liderança em Silverstone ao ultrapassar Webber, que havia faturado a pole position no sábado. Já Massa caiu para o quinto lugar ao ser ultrapassado por Button, mas retomou a posição logo na segunda volta.

Com ritmo agressivo, Hamilton, que largou do décimo lugar, assumiu a quinta colocação na segunda volta e passou a pressionar Massa. Após a realização do primeiro pit stop, o brasileiro perdeu sua posição para o inglês e também foi ultrapassado por Button. Arrojado, Hamilton também passou Alonso. O espanhol, porém, deu o troco.

A corrida era lidera pelos pilotos da Red Bull, mas erros na segunda parada nos boxes afetaram Vettel e Webber. Alonso conseguiu voltar à frente do alemão e ultrapassou o australiano para assumir a liderança. Vettel, que também havia perdido uma posição para Hamilton, conseguiu recuperar a vice-liderança com a estratégia de parada dos boxes.

O piloto alemão, porém, não conseguiu se aproximar de Alonso e ainda foi pressionado por Webber nas voltas finais, quando Massa também tentou ultrapassar, sem sucesso, Hamilton. Enquanto isso, Alonso conseguiu manter a liderança com tranquilidade para vencer o GP da Inglaterra, em Silverstone.

Confira o resultado final do GP da Grã-Bretanha:

1.º - Fernando Alonso (ESP/Ferrari), 52 voltas em 1h28min41s196

2.º - Sebastian Vettel (ALE/Red Bull), a 16s511

3.º - Mark Webber (AUS/Red Bull), a 16s947

4.º - Lewis Hamilton (ING/McLaren), a 28s9986

5.º - Felipe Massa (BRA/Ferrari), a 29s010

6.º - Nico Rosberg (ALE/Mercedes), a 1min00s665

7.º - Sergio Pérez (MEX/Sauber), a 1min05s590

8.º - Nick Heidfeld (ALE/ Renault), a 1min15s542

9.º - Michael Schumacher (ALE/Mercedes), a 1min17s912

10.º - Jaime Alguersuari (ESP/Toro Rosso), a 1min19s108

11.º - Adrian Sutil (ALE/Force India), a 1min19s712

12.º - Vitaly Petrov (RUS/Renault), a 1min20s681

13.º - Rubens Barrichello (BRA/Williams), a 1 volta

14.º - Pastor Maldonado (VEN/Williams), a 1 volta

15.º - Paul di Resta (ESC/Force India), a 1 volta

16.º - Timo Glock (ALE/Virgin), a 2 voltas

17.º - Jérôme D'Ambrosio (BEL/Virgin), a 2 voltas

18.º - Vitantonio Liuzzi (ITA/HRT), a 2 voltas

19º. Daniel Ricciardo (AUS/HRT), a 3 voltas

Não completaram a prova:

Jenson Button (ING/McLaren), abandono, 39 voltas

Sebastien Buemi (SUI/Toro Rosso), abandono, 25 voltas

Kamui Kobayashi (JAP/Sauber), abandono, 23 voltas

Jarno Trulli (ITA/Team Lotus, vazamento de óleo, 10 voltas

Heikki Kovalainen (FIN/Lotus), câmbio, 2 voltas