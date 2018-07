Fernando Alonso avalia que Mercedes pode ser batida no GP de Mônaco

MONTECARLO - Em um campeonato até agora completamente dominado pela Mercedes, que venceu as cinco provas disputadas, o espanhol Fernando Alonso é quem lidera o restante dos competidores, pois ocupa a terceira colocação no Mundial. O piloto da Ferrari acredita que o GP de Mônaco, neste fim de semana, é uma das poucas chances que as equipes terão para superar a Mercedes, mas ele não se coloca como principal candidato a fazê-lo.

"Este ano, acredito que Montecarlo será uma das poucas chances para desafiar a Mercedes, especialmente para a Red Bull", avaliou Alonso, que já venceu o GP de Mônaco duas vezes, em 2006 e 2007, mas nunca pela Ferrari.

No ano passado, a prova nas ruas de Montecarlo foi vencida pela Mercedes, com o alemão Nico Rosberg, após triunfos da Red Bull nas três edições anteriores do GP de Mônaco. E Alonso acredita que a equipe austríaca pode fazer o mesmo nesse fim de semana. "Nas curvas, eles são muito rápidos, mas nas retas parecem perder tempo. Em Montecarlo não tem reta, então eles talvez possam desafiar a Mercedes", disse.