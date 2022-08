Fernando Alonso deixa a Alpine e assina com a Aston Martin para a temporada 2023 da F-1

O espanhol Fernando Alonso, bicampeão mundial de Fórmula 1 em 2005 e 2006, trocará a escuderia Alpine pela Aston Martin na temporada 2023, conforme anunciou a equipe britânica nesta segunda-feira, um dia após o GP da Hungria e a parada das férias de verão dos pilotos. Alonso, que completou 41 anos na sexta-feira, substituirá o alemão Sebastian Vettel, tetracampeão mundial, que anunciou na última quinta-feira sua aposentadoria da F-1 ao fim desta temporada.

"Toda a empresa está muito empolgada em trazer a incrível experiência de Fernando Alonso e seu brilhante ritmo e habilidade de corrida para a equipe", informou a Aston Martin em comunicado oficial. "A contratação de um talento especial como Fernando é uma declaração clara de intenção de uma organização que se comprometeu a desenvolver uma equipe vencedora de Fórmula 1".

Leia Também Felipe Fraga faz boa estratégia de parada e ganha a segunda corrida da Stock Car em Interlagos

Alonso disse que a Aston Martin, que pertence ao empresário bilionário canadense Lawrence Stroll (cujo filho Lance é o outro piloto da equipe), "está claramente aplicando a energia e o compromisso para vencer" e é "uma das equipes mais empolgantes da Fórmula 1 hoje". Alonso deixa a Alpine após a última corrida neste ano. O piloto espanhol tem como característica, além da pilotagem arrojada, a competência para acertar e desenvolver carro. Atualmente, ele ocupa a 10ª posição no Mundial de Pilotos, com 41 pontos.

Fernando Alonso estava com seu futuro incerto na Alpine para 2023. Esteban Ocon tem contrato garantido para a próxima temporada e há planos para promover o atual campeão da Fórmula 2, Oscar Piastri, à categoria. Mesmo com essa indecisão acerca de sua presença no paddock para o próximo ano, Alonso dizia se sentir o mesmo piloto de antes.

"Sou o mesmo de antes, e isso era importante para mim nessa volta. Ainda que me sinta o mesmo, tenho de mostrar isso de vez em quando. Sei que largar na primeira fila não é nada de outro mundo, já estive nesta posição muitas vezes, mas significa muito para mim, porque quando decidi voltar à F-1, tive de me separar de algumas coisas novamente, como família e amigos, e me dedicar completamente ao trabalho, viajar, tratar dos aspectos físico e mental. Além disso, lidar com toda a pressão sobre os ombros, porque você é Fernando Alonso e todo mundo estará avaliando se você está indo bem", completou o piloto antes do GP da França, no mês passado.