Fernando Alonso diz que não teme correr com Vettel na Ferrari

Fernando Alonso minimizou neste domingo a possibilidade de Sebastian Vettel ser seu companheiro de equipe na Ferrari no futuro. Os rumores sobre uma possível contratação do atual campeão mundial aumentaram depois que Luca di Montezemolo, presidente da escuderia, revelou interesse no piloto alemão.

"Não tenho nada em particular a dizer sobre isto. Não teria nenhum problema nem medo de enfrentar nenhum companheiro porque nunca tive. Nenhum de meus companheiros de equipe nunca somou um ponto a mais do que eu. Não me preocupo se vem Vettel", afirmou Alonso, lembrando que sempre foi mais rápido do que seus companheiros de equipe.

Alonso garantiu que voltará a brigar pelo título mundial em 2011. Neste ano, ele chegou como líder do campeonato na última prova, mas viu Vettel ser campeão. "Não tenho dúvidas de que o ano que vem vou ter na Ferrari o que eu quero. A Ferrari tem a obrigação de sempre lutar pelo Mundial por prestígio e marcas. Em fevereiro estrearemos o carro novo. Temos muita esperança depositada nele", disse.