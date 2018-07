Fernando Alonso é o mais veloz no segundo treino livre em Mônaco

MÔNACO - Depois de ficar em segundo lugar na primeira sessão de treinos livres para o GP de Mônaco, o espanhol Fernando Alonso foi o mais rápido da segunda nesta quinta-feira. Com isso, o piloto da Ferrari mostrou que entrará forte no treino oficial de sábado e na briga pela vitória no domingo, quando será realizada a próxima etapa do Mundial de Fórmula 1.

Alonso garantiu a liderança ao cravar o tempo de 1min15s123, enquanto o inglês Lewis Hamilton, da McLaren, fechou em segundo lugar com a marca de 1min15s228, depois de ter encerrado os primeiros treinos livres na quinta colocação.

O alemão Sebastian Vettel, que domina amplamente o campeonato e foi o mais veloz na primeira sessão do dia, ficou apenas em quinto lugar na segunda no circuito de rua de Montecarlo. Enquanto isso, o seu compatriota Nico Rosberg, da Mercedes, repetiu a terceira posição obtida no treino que abriu os trabalhos em Mônaco.

O inglês Jenson Button, assim como seu companheiro de equipe Hamilton, evoluiu no segundo treino ao garantir o quarto melhor tempo. Já o brasileiro Felipe Massa, o quarto melhor na primeira parte do dia, caiu para sexto na segunda.

Rubens Barrichello, por sua vez, repetiu a 13.ª colocação da primeira sessão e desta vez foi mais veloz do que o seu parceiro de Williams, Pastor Maldonado, o 15.º. O venezuelano surpreendeu anteriormente com a sétima posição, já que a escuderia inglesa vem penando nesse campeonato, no qual ainda não conquistou nenhum ponto.

E, se Rosberg mostrou força com duas terceiras colocações seguidas nesta quinta, o seu companheiro de Mercedes, Michael Schumacher, evoluiu na segunda parte do treino ao saltar da décima para a sétima posição.

O alemão ficou logo à frente do australiano Mark Webber, da Red Bull, que viveu um dia para esquecer em Mônaco. Depois de não conseguir registrar tempo na primeira sessão por causa de problemas na caixa de câmbio, o piloto teve de se contentar com o modesto oitavo lugar, com uma marca quase um segundo mais lenta do que de Vettel neste segundo treino livre.

Massa, por sua vez, cometeu muitos erros nesta última sessão, saindo da pista por mais de uma oportunidade, e foi 0s6 mais lento do que Alonso, enquanto Schumacher ficou mais de um segundo atrás de Rosberg.

Depois das atividades desta quinta, a sexta-feira será de folga para as equipes em Mônaco, como tradicionalmente acontece no principado. Em seguida, no sábado, os pilotos voltam à pista para a disputa da última sessão livre e do treino oficial, marcado para começar às 9 horas (de Brasília), mesmo horário da corrida de domingo.

Confira os tempos do segundo treino livre em Mônaco:

1.º Fernando Alonso (ESP/Ferrari), 1min15s123

2.º Lewis Hamilton (ING/McLaren), 1min15s228

3.º Nico Rosberg (ALE/Mercedes), 1min15s321

4.º Jenson Button (ING/McLaren), 1min15s448

5.º Sebastian Vettel (ALE/Red Bull), 1min15s667

6.º Felipe Massa (BRA/Ferrari), 1min15s781

7.º Michael Schumacher (ALE/Mercedes), 1min16s356

8.º Mark Webber (AUS/Red Bull), 1min16s642

9.º Adrian Sutil (ALE/Force India), 1min17s101

10.º Nick Heidfeld (ALE/Renault), 1min17s126

11.º Vitaly Petrov (RUS/Renault), 1min17s337

12.º Sergio Perez (MEX/Sauber), 1min17s541

13.º Rubens Barrichello (BRA/Williams), 1min17s570

14.º Sebastien Buemi (SUI/Toro Rosso), 1min17s581

15.º Pastor Maldonado (VEN/Williams), 1min17s633

16.º Kamui Kobayashi (JAP/Sauber), 1min17s706

17.º Jaime Alguersuari (ESP/Toro Rosso), 1min17s789

18.º Heikki Kovalainen (FIN/Lotus), 1min18s266

19.º Jarno Trulli (ITA/Lotus), 1min18s490

20.º Paul di Resta (ESC/Force India), 1min19s053

21.º Jerome d''Ambrosio (BEL/Virgin), 1min19s185

22.º Timo Glock (ALE/Virgin), 1min19s338

23.º Narain Karthikeyan (IND/Hispania), 1min22s066

24.º Vitantonio Liuzzi (ITA/Hispania), sem tempo

