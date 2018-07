Fernando Alonso elogia Red Bull, mas confia na força da Ferrari

YEONGAM - Fernando Alonso admitiu neste sábado que os carros da Red Bull são os favoritos no GP da Coreia do Sul, no domingo. O líder do campeonato de Fórmula 1, no entanto, acredita que a Ferrari tem potencial suficiente para superar Sebastian Vettel, seu principal rival na briga pelo título, e o pole position Mark Webber.

"A Red Bull tem o melhor carro, mas nós temos a melhor equipe", afirmou Alonso, que lidera o campeonato por apenas quatro pontos de vantagem sobre Vettel. "No treino você só precisa ter o melhor carro. Mas, na corrida, há muitos fatores. Você precisa de uma boa estratégia, bons pneus, bons pit stops, boa largada. Há muitas coisas envolvidas e, em geral, acho que temos o time mais forte".

Preocupado com a aproximação da Red Bull no campeonato, Alonso foi direto ao comentar sua meta na Coreia do Sul. "Meu objetivo é muito simples: chegar na frente de Vettel", declarou o espanhol, que não se diz preocupado com a possibilidade de perder a liderança neste fim de semana. "O que realmente importa é estar na frente na classificação no fim do GP do Brasil", afirmou o piloto, que largará em quarto neste domingo.