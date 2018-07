Fernando Alonso lidera primeiro treino livre para GP da Alemanha

NURBURGRING - O espanhol Fernando Alonso mostrou nesta sexta-feira que pode novamente ser o principal oponente dos pilotos da Red Bull na Fórmula 1. Depois de vencer o GP da Inglaterra, o bicampeão mundial liderou a primeira sessão de treinos livre para o GP da Alemanha que será realizado no domingo no circuito de Nurburgring, e aumentou as esperanças de conseguir a segunda vitória consecutiva na temporada 2011.

Na sua melhor volta na pista alemã, que tem 5,1 quilômetros de extensão, Alonso registrou o tempo de 1min31s894. Em 2010, o GP da Alemanha foi realizado no circuito de Hockenheim e foi vencido pelo espanhol da Ferrari. O australiano Mark Webber, da Red Bull terminou a atividade em segundo lugar, com o tempo de 1min32s217.

Atual campeão e líder do Mundial de Pilotos, o alemão Sebastian Vettel, da Red Bull concluiu o treino em Nurburgring na terceira colocação, com 1min32s268. Ele foi seguido pelo brasileiro Fernando Alonso, da Ferrari, com 1min32s681. Os pilotos ingleses da McLaren foram mais lentos do que a Ferrari e a Red Bull. Assim, Lewis Hamilton terminou a atividade em quinto lugar e Jenson Button foi o sexto mais rápido.

Os alemães Nico Rosberg, da Mercedes, Adrian Sutil, da Force India, Nico Hulkenberg, da Force India, e Michael Schumacher, da Mercedes, completaram, em ordem as dez primeiras colocações do treino livre para o GP da Alemanha. Já o brasileiro Rubens Barrichello Rubens Barrichello terminou a sessão em 14º lugar.

A segunda sessão de treinos livres para o GP da Alemanha acontece a partir das 9 horas (de Brasília) no circuito de Nurburgring. O horário é o mesmo do treino de classificação no sábado e da largada da corrida no domingo.

Confira os tempos do primeiro treino livre para o GP da Alemanha:

1.º - Fernando Alonso (ESP/Ferrari), 1min31s894

2.º - Mark Webber (AUS/Red Bull), 1min32s217

3.º - Sebastian Vettel (ALE/Red Bull), 1min32s268

4.º - Felipe Massa (BRA/Ferrari), 1min32s681

5.º - Lewis Hamilton (ING/McLaren), 1min32s996

6.º - Jenson Button (ING/McLaren), 1min33s628

7.º - Nico Rosberg (ALE/Mercedes), 1min33s787

8.º - Adrian Sutil (ALE/Force India), 1min33s832

9.º - Nico Hulkenberg (ALE/Force India), 1min33s858

10.º - Michael Schumacher (ALE/Mercedes), 1min33s863

11.º - Vitaly Petrov (RUS/Renault), 1min34s094

12.º - Jaime Alguersuari (ESP/Toro Rosso), 1min35s115

13.º - Sebastien Buemi (SUI/Toro Rosso), 1min35s371

14.º - Rubens Barrichello (BRA/Williams), 1min35s389

15.º - Nick Heidfeld (ALE/Renault), 1min35s444

16.º - Sergio Pérez (MEX/Sauber), 1min36s371

17.º - Heikki Kovalainen (FIN/Lotus), 1min36s392

18.º - Pastor Maldonado (VEN/Williams), 1min36s842

19.º - Kamui Kobayashi (JAP/Sauber), 1min36s882

20.º - Narain Karthikeyan (IND/Hispania), 1min38s504

21.º - Karun Chandhok (IND/Lotus), 1min38s765

22.º - Daniel Ricciardo (AUS/Hispania), 1min39s279

23.º - Timo Glock (ALE/Virgin), 1min40s109

24.º - Jérôme D''Ambrosio (BEL/Virgin), 1min40s428