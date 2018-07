Fernando Alonso lidera última sessão de testes da Fórmula 1 em Jerez

JEREZ - O espanhol Fernando Alonso foi o mais rápido no último dia de testes da Fórmula 1 no circuito de Jerez de la Frontera, nesta sexta-feira. O piloto da Ferrari cravou o melhor tempo ainda na sessão da manhã e deixou os rivais Sebastian Vettel, da Red Bull, e Lewis Hamilton, da McLaren, para trás.

Com o tempo de 1min18s877, Alonso superou a marca de 1min20s412, registrada no teste de quinta, liderado por Nico Rosberg. O espanhol aproveitou a sessão desta sexta para corrigir os problemas verificados na parte elétrica do novo carro da Ferrari no início da semana.

Atual bicampeão, Vettel apresentou praticamente o mesmo ritmo do treino de quinta. Ele repetiu o terceiro tempo, com 1min19s606. Hamilton ficou logo atrás, com a quarta posição do dia.

Bruno Senna também voltou à pista nesta sexta, com o maior número de voltas do dia: 125. O brasileiro foi o oitavo e penúltimo colocado da sessão, mas foi um segundo mais rápido em relação ao seu desempenho de quinta-feira.

Com o fim das sessões em Jerez, os pilotos só retomarão os testes no fim do mês, entre os dias 21 e 24, no circuito da Catalunha, em Barcelona. A pré-temporada terá novas sessões em solo catalão entre os dias 1 e 4 de março.

HISPANIA

Uma das equipes nanicas da Fórmula 1, a Hispania não foi aprovada nos últimos testes do seu novo carro e não poderá estrear seu modelo 2012 nas sessões do final deste mês. A escuderia terá que esperar até os testes do início de março para lançar seu veículo renovado. A Hispania usou seu modelo 2011 no circuito de Jerez nesta semana.

Confira os tempos da última sessão em Jerez:

1.º - Fernando Alonso (ESP/Ferrari), 1min18s877, 39 voltas

2.º - Jean-Eric Vergne (FRA/Toro Rosso), 1min19s597, 80 voltas

3.º - Sebastian Vettel (ALE/Red Bull), 1min19s606, 50 voltas

4.º - Lewis Hamilton (ING/McLaren), 1min19s640, 86 voltas

5.º - Romain Grosjean (FRA/Lotus), 1min19s729, 95 voltas

6.º - Kamui Kobayashi (JAP/Sauber), 1min19s834, 76 voltas

7.º - Nico Hulkenberg (ALE/Force India), 1min19s977, 90 voltas

8.º - Bruno Senna (BRA/Williams), 1min20s132, 125 voltas

9.º - Jarno Trulli (ITA/Caterham), 1min22s198, 117 voltas