Fernando Alonso lidera último dia de testes da Fórmula 1 em Abu Dabi

ABU DABI - O espanhol Fernando Alonso manteve neste sábado a supremacia da Ferrari no último dia de testes coletivos com os pneus Pirelli, realizados no circuito Yas Marina em Abu Dabi, palco da etapa de encerramento da Fórmula 1 no último final de semana. Após 105 voltas, Alonso fez a melhor marca com o tempo de 1min40s529.

Veja também:

Schumacher aprova testes com pneus Pirelli

Vettel se diz satisfeito com teste dos novos pneus

No dia anterior, Felipe Massa cravou 1min40s170 e também ficou com a volta mais rápida. O tempo de Alonso neste sábado, aliás, foi inferior ao do brasileiro, que terminou como o mais veloz nos dois dias de testes.

"De maneira geral, foi um dia positivo. Não tivemos nenhum problema específico com os pneus Pirelli e captamos boas informações para os engenheiros trabalharem", afirmou Alonso, vice-campeão na última temporada.

Uma das grandes surpresas neste sábado foi o alemão Michael Schumacher, que marcou o tempo de 1min40s685 e terminou em segundo com sua Mercedes, logo na frente do atual campeão Sebastian Vettel, da Red Bull - que teve problema com um pneu furado no treino da manhã. O brasileiro Rubens Barrichello, da Williams, foi o quarto.

Outra boa surpresa veio com o venezuelano Pastor Maldonado. Em busca de um lugar na próxima temporada da F1, o atual campeão da GP2 conseguiu colocar sua HRT na frente da Virgin de Timo Glock. Maldonado é apontado como o provável companheiro de Barrichello em 2011.

Mas o resultado dos treinos, nesse momento, não tem tanta importância para as equipes. O foco agora é para conhecer melhor os pneus da Pirelli, auxiliando no desenvolvimento do composto e fazendo os acertos necessários para a próxima temporada.

Os melhores tempos dos pilotos de Fórmula 1 nos testes de Abu Dabi neste sábado:

1.º - Fernando Alonso (ESP/Ferrari), 1min40s529 (105 voltas)

2.º - Michael Schumacher (ALE/Mercedes), 1min40s685 (74)

3.º - Sebastian Vettel (ALE/Red Bull), 1min40s825 (66)

4.º - Rubens Barrichello (BRA/Williams), 1min41s294 (100)

5.º - Robert Kubica (POL/Renault), 1min41s614 (91)

6.º - Gary Paffett (ING/McLaren), 1min41s622 (46)

7.º - Oliver Turvey (ING/McLaren), 1min41s740 (30)

8.º - Paul di Resta (ESC/Force India), 1min41s869 (35)

9.º - Kamui Kobayashi (JAP/Sauber), 1min42s110 (43)

10.º - Sébastien Buemi (SUI/Toro Rosso), 1min42s145 (97)

11.º - Vitantonio Liuzzi (ITA/Force India), 1min42s416 (46)

12.º - Sérgio Perez (MEX/Sauber), 1min42s777 (46)

13.º - Jarno Trulli (ITA/Lotus), 1min44s839 (44)

14.º - Pastor Maldonado (VEN/HRT), 1min44s768 (65)

15.º - Timo Glock (ALE/Virgin), 1min44s783 (82)

Atualizado às 16h16 para acréscimo de informação