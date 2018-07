Fernando Alonso minimiza reclamação contra a Ferrari

O espanhol Fernando Alonso minimizou neste sábado a reclamação feita por ele durante a primeira parte do treino classificatório para o GP do Brasil de Fórmula 1. Pelo sistema de rádio o piloto da Ferrari se queixou para os seus engenheiros de que foi para a pista com a bateria do carro descarregada. Ainda assim, o bicampeão mundial conseguiu se superar, ir até a parte final da sessão e confirmar o oitavo lugar no grid.

Ao fim do treino, o espanhol explicou que o carro não estava totalmente preparado para marcar tempos competitivo e precisou usar a primeira volta somente para carregar a bateria. "Obviamente que uma reclamação dessa quando vai para a televisão se torna algo muito maior do que realmente é", afirmou. "Quando estamos na pista, há centenas de coisas que não vão para a televisão e ninguém fica sabendo. O que houve é normal", acrescentou.

Alonso ainda demonstrou alívio pelos resultados no sábado. No dia anterior, precisou abandonar o carro para pegar um extintor e apagar as chamas da sua Ferrari. Agora, já projeta uma corrida mais competitiva e com chances de superar Sebastian Vettel, da Red Bull. A dupla está empatada na classificação com 149 pontos, com vantagem para o alemão, que aparece em quinto lugar pelos critérios de desempate - chegou três vezes na terceira posição, diante de apenas uma do espanhol.

O otimismo de Alonso também chegou ao companheiro de equipe, Kimi Raikkonen. O finlandês vai largar em 10º e prevê que a corrida deve ser usada pela Ferrari para verificar se as falhas no carro foram resolvidas. "Pelo jeito, estamos indo na direção certa em nosso acerto. Tenho certeza que temos progredido depois de enfrentarmos muitas situações difíceis", disse o campeão mundial de 2007.