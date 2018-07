Fernando Alonso mostra que está com os reflexos em dia

Em sua luta para acabar com os boatos de que o acidente que sofreu durante um teste em Barcelona no dia 22 de fevereiro teve consequências mais sérias do que as divulgadas, o piloto espanhol Fernando Alonso tem usado as redes sociais para divulgar imagens e informações que mostrem que ele está muito bem e poderá participar do GP da Malásia, o segundo da temporada, no dia 29.

Um dia depois de ter postado fotos de seu trabalho de musculação, Alonso divulgou nesta sexta-feira um vídeo para mostrar que está com os reflexos em dia. Numa sala escura, ele se mexe rapidamente de um lado para o outro apagando luzes que se acendem à sua frente. E ele também informou que nadou uma hora sem intervalo.

Em seus comentários no Twitter ele tem usado a hashtag #CountdownMalaysia (contagem regressiva para a Malásia).