Fernando Alonso nega acerto com McLaren e não define futuro

Fernando Alonso negou nesta quarta-feira que já tenha assinado contrato com a McLaren para retornar à equipe inglesa na próxima temporada. Com grandes chances de deixar a Ferrari ao fim deste ano, o espanhol rebateu rumores e manteve a indefinição sobre o seu futuro na Fórmula 1.

"Estou pensando no que é o melhor a fazer. Tenho a enorme vantagem ou privilégio de poder escolher a cada ano onde poderei correr. Não é fácil, verei qual é a melhor decisão para o ano que vem. Se vou continuar ou não continuar [na Ferrari]. Tratarei de escolher o melhor para o meu futuro", declarou o bicampeão da F-1.

Alonso tem contrato com a equipe italiana até o fim de 2016. Mas vem demonstrando insatisfação com a condução do time nos últimos meses, principalmente depois da saída do chefe de equipe, Stefano Domenicali. A demissão do presidente da Ferrari, Luca di Montezemolo, não ajudou a melhorar o clima dentro da equipe.

Desde então, o piloto passou a dar indícios de que deixaria a Ferrari no fim do ano, frustrado com a falta de suporte técnico para brigar por títulos. O discurso de saída foi quebrado nesta quarta, com as declarações elogiosas ao time italiano. "Eu respeito enormemente a Ferrari. É uma escuderia que amo. O que fiz nos últimos seis, sete anos na minha carreira, eu devo à Ferrari", contemporizou Alonso.

Mesmo assim, ele não garantiu que seguirá na equipe em 2015. "Não há nada novo, não tenho nada decidido para o ano que vem. Tenho pensado bastante sobre isso. Mas não há nada definitivo", afirmou o piloto de 33 anos, tentando neutralizar os seguidos rumores sobre seu futuro. "Cada semana me colocam numa equipe diferente, segundo os boatos."