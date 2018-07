Fernando Alonso nega pressão por título e elogia mudanças na Ferrari

MADONNA DE CAMPIGLIO, ITÁLIA - Na Ferrari desde 2010, Fernando Alonso ainda não conseguiu repetir as conquistas que teve pela Renault, onde faturou dois títulos mundiais. O espanhol viu o alemão Sebastian Vettel, da Red Bull, vencer os dois últimos campeonatos, mas garantiu não estar preocupado com a situação. Sem se sentir pressionado para ser campeão em 2012, Alonso elogiou a reestruturação da escuderia italiana.

"Na verdade não, eu ainda tenho muitos anos para correr", disse Alonso nesta quinta-feira em Madonna di Campiglio, na Itália, onde a Ferrari realiza anualmente um encontro entre seus pilotos e membros da escuderia. "Tenho 30 anos e há pilotos de 42 ou 43, então eu acho que a cada ano vou melhorar um pouco. Talvez quando você fica mais velho, você perde alguma velocidade, mas você ganha experiência, por isso compensa".

Enquanto Alonso perdeu o título de 2010 para Vettel na última corrida da temporada, ele terminou em um decepcionante quarto lugar no Mundial de Pilotos de 2011, com a Ferrari sofrendo com problemas aerodinâmicos e de pneus. O espanhol venceu apenas o GP da Inglaterra no último campeonato.

O desempenho decepcionante levou a Ferrari a antecipar o desenvolvimento do novo carro, que será lançado em 3 de fevereiro. "Eu vi no túnel de vento, eu vi os programas de desenvolvimento, mas isso são apenas números e linhas em um computador", disse Alonso. "Eu ainda não posso dizer nada sobre como ele irá se comportar. Nós provavelmente não saberemos o valor real do carro até a segunda ou terceira corrida".

A primeira sessão de testes da Fórmula 1 está marcada para 7 de fevereiro, na Espanha, em Jerez. Já a corrida de abertura será o GP da Austrália, em Melbourne, no dia 18 de março. Ex-McLaren, Pat Fry assumiu o cargo de diretor-técnico da Ferrari no meio da última temporada e seu impacto deverá ser mais sentido neste ano, de acordo com Alonso.

"Quando Pat chegou ele tentou mudar algumas coisas, e ele foi surpreendido pela forma como as coisas funcionam na Ferrari. Mas, combinando suas diferentes experiências e estilo, acho que podemos maximizar nosso potencial", disse Alonso. "A equipe melhorou em todas as áreas. A equipe está trabalhando de forma mais eficaz e de uma forma mais eficiente nos últimos dois meses. No ano passado tivemos alguns problemas com o túnel de vento, caso contrário o carro seria muito bom. Se fizermos um bom trabalho, teremos chances de ganhar corridas".

Alonso preferiu, porém, não prever se a Ferrari terá condições de voltar a dominar a Fórmula 1. "Se eu tivesse uma bola de cristal, eu diria a você", disse. "Mas agora é 12 de janeiro e não estou otimista ou pessimista, mas estamos trabalhando todos os dias".