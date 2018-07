Fernando Alonso pede que Ferrari mantenha ano 'quase perfeito'

Líder do Mundial de Fórmula 1, com 194 pontos, Fernando Alonso não esconde sua satisfação com o desempenho da Ferrari nesta temporada, mesmo com a queda de produção recente. Nas últimas cinco provas, o espanhol não subiu ao pódio em três, sendo que abandonou em duas, mas ainda assim apontou que será campeão se a equipe mantiver o rendimento "quase perfeito" deste ano.

"Acho que estamos bem desde o primeiro teste no inverno, então nada mudou nas últimas cinco corridas. Nós precisamos apenas manter o que fizemos até agora. Acho que tem sido um campeonato quase perfeito para nos até o momento, com boas estratégias, boas corridas", declarou.

Com este pensamento, o piloto e a escuderia ignoraram os últimos resultados e chegam para o GP da Coreia de Fórmula 1, que será disputado neste domingo, com os mesmos ajustes do carro que abandonou a prova no Japão, no último final de semana.

"Não temos muitas mudanças. Claro, foram apenas quatro dias desde Suzuka, então vamos tentar ajustar o carro o melhor possível para esta corrida, este traçado. Mas permaneço confiante de que estaremos competitivos. Estamos razoavelmente competitivos nas últimas oito, dez corridas. Talvez não sejamos os mais rápidos, mas estamos sempre brigando pelo pódio e aqui (Coreia) não será diferente", garantiu