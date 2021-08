Fernando Alonso renova com Alpine por mais uma temporada e seguirá na F-1 em 2022

Bicampeão mundial e com vasta experiência na Fórmula 1, Fernando Alonso permanecerá na Alpine por mais uma temporada. Depois de indicar a extensão do vínculo por meio de uma mensagem criptografada no Twitter na última quarta-feira, a equipe francesa confirmou a manutenção do piloto espanhol nesta quinta, às vésperas do início do fim de semana do GP da Bélgica. O contrato com o time se encerraria ao final desta temporada, mas com a opção, agora exercida, de renovação para 2022.

Desta forma, a Alpine mantém uma dupla que alia experiência e juventude, já que Alonso, de 40 anos recém-completados, dono de 32 vitórias e 97 pódios ao longo da sua carreira na Fórmula 1, vai seguir correndo ao lado de Esteban Ocon, que completará 25 no próximo dia 17. O francês recentemente teve o seu contrato renovado até o final de 2024 e, no último GP da Hungria, triunfou pela primeira vez na categoria.

"A experiência de Alonso será crítica no desenvolvimento final e otimização do chassi e da unidade de potência projetadas para atender ao desafio dos regulamentos de 2022, que representam uma oportunidade significativa para a Alpine", informou a equipe em um comunicado oficial divulgado nesta quinta-feira.

Grandes feitos de Alonso neste ano que marca o seu regresso ao Mundial foram destacados pelo time francês, que se chamava Renault — equipe pela qual o espanhol sagrou-se bicampeão em 2005 e 2006 — até o ano passado: seja a contribuição determinante para a vitória de Ocon na Hungria bem como as muitas posições conquistadas na relargada do GP do Azerbaijão, no circuito de rua de Baku, a duas voltas do final da corrida. Já são 38 pontos somados em 2021, com o melhor resultado na corrida mais recente, quando foi o quarto colocado.

Por meio do Twitter na última quarta-feira, Alonso publicou a mensagem "BTV vras nduvrg ddwa. Eno iw giadt gby awa, Q’z xwptbvrg ewqf mn ndlr!!!!". O que parecia ser apenas uma batida de cabeça no teclado era, na realidade, o código Vigenere, método de texto de criptografia. A tradução da mensagem é "GRANDE notícia chegando em breve. E para atiçar todos vocês, estou tuitando isto em código!". Companheiro de equipe e também garantido para 2022, Ocon entrou na brincadeira.

Alonso se disse muito feliz em confirmar a prorrogação do contrato com a Alpine até 2022. "Me senti em casa no momento em que voltei para esta equipe e fui recebido de braços abertos. É um prazer novamente trabalhar com algumas das mentes mais brilhantes do nosso esporte em Enstone e Viry-Châtillon", afirmou.

"Tem sido uma temporada complicada para todos, mas mostramos progresso como equipe, e o resultado na Hungria é um bom exemplo desta evolução. Estamos buscando lembranças mais positivas para o restante desta temporada, mas também crucialmente a partir do ano que vem, com as novas mudanças de regulamento na Fórmula 1. Sou um grande defensor da igualdade de condições e mudanças no esporte, e a temporada de 2022 será uma grande oportunidade para isso. Estou ansioso para o restante do ano e para correr ao lado de Esteban em 2022 pela Alpine", concluiu o espanhol.

Laurent Rossi, CEO da Alpine e que recentemente reforçou a ideia de contar com Alonso também em um futuro projeto no endurance, comemorou a permanência do espanhol por mais uma temporada na Fórmula 1. "Estamos muito satisfeitos por confirmar Fernando para a próxima temporada ao lado de Esteban. Para nós, é uma dupla de pilotos perfeita, entre as mais fortes do grid. Funciona de uma forma extremamente complementar, oferecendo talento bruto e velocidade, mas também com um espírito de equipe impecável, que proporcionou nossa primeira vitória na Hungria", disse o executivo.

Com a já esperada renovação do vínculo com Alonso confirmada pela Alpine, a Fórmula 1 parte agora para uma sequência de aguardados anúncios, como as definições das duplas de pilotos da Mercedes, Red Bull e Alfa Romeo, em movimentações esperadas para as próximas semanas.