Fernando Alonso revela ansiedade para trabalhar com Raikkonen

MADRI - O piloto espanhol Fernando Alonso revelou nesta sexta-feira que vive a ansiedade para começar a trabalhar com seu novo companheiro na Ferrari, o finlandês Kimi Raikkonen, que foi contratado para substituir o brasileiro Felipe Massa a partir da próxima temporada da Fórmula 1. Com a dupla, a equipe italiana passará a ter dois campeões mundiais, o que deve aumentar a disputa interna.

"Estou animado de poder trabalhar com Raikkonen, porque ele tem um talento descomunal e foi o último campeão com a Ferrari (na temporada de 2007). Posso aprender muito com ele e iremos nos completar bem", avaliou Alonso, durante o evento de um patrocinador nesta sexta-feira, em Madri. "Meu novo companheiro pode ser uma peça importante. Os 12 anos de experiência de nós dois vão ser fundamentais para desenvolver o carro."

Dono de dois títulos na Fórmula 1, ambos conquistados pela Renault (2005 e 2006), Alonso também aproveitou o evento para desejar sorte a Massa, que foi seu companheiro desde que ele chegou à Ferrari em 2010. "Felipe irá acrescentar muito para a Williams. Lhe desejo um bom ano. Todos partimos do zero", afirmou o espanhol, lembrando que a categoria passará por grandes mudanças no regulamento técnico para a próxima temporada.

"Serão mudanças importantes. Espero que possamos estar bem posicionados, mas agora é impossível avaliar isso. Antes, será preciso colocar os carros na pista várias vezes", explicou Alonso, que já escolheu o número 14 para utilizar na Fórmula 1, que passará a ter numeração fixa a partir da próxima temporada. "Vou usar o 14 porque sempre me deu sorte", revelou.