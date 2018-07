Fernando Alonso supera Felipe Massa no kart em evento da Ferrari na Itália

MADONNA DI CAMPIGLIO - No último dia de atividades do eventual anual de inverno que a Ferrari promove em Madonna di Campiglio, Fernando Alonso acabou superando Felipe Massa em uma corrida de kart realizada em uma pista de gelo montada sobre um lago congelado, neste sábado, na Itália.

O espanhol ficou na frente nas duas baterias da prova de caráter festivo, enquanto o brasileiro foi o segundo colocado e o italiano Giancarlo Fisichella, piloto de testes da escuderia, conquistou a terceira posição.

A corrida ainda contou com uma série de outros participantes, entre eles o norte-americano Nick Hayden e o italiano Andrea Dovizioso, pilotos da MotoGP da Ducati, equipe que também participa do evento chamado de "Wrooom". Outro corredor de motovelocidade que esteve presente foi o italiano Andrea Iannone, da equipe Pramac. O evento ainda viu Luca Badoer, ex-testador da Ferrari, e Marc Gené, piloto de testes da escuderia italiana, além de Dudu Massa, irmão de Felipe, irem para a pista de gelo com os seus karts.

Massa e Alonso já haviam se enfrentado no final de semana passado em uma corrida de kart em Santa Catarina, no Desafio das Estrelas, no qual o brasileiro levou a melhor ao terminar na oitava posição no geral, enquanto o espanhol foi apenas o 24.º.

O evento festivo da Ferrari acontece em um momento no qual a equipe está confiante de que contará com um carro mais competitivo na próxima temporada da Fórmula 1, que começará em março. Os primeiros testes coletivos da pré-temporada da categoria acontecerão entre os dias 5 e 8 de fevereiro, no circuito de Jerez de la Frontera, na Espanha.