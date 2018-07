Fernando Alonso traz novo desafio para McLaren, diz dirigente

A contratação de Fernando Alonso, oficializada na última quinta-feira, traz um novo desafio para a McLaren. Segundo o chefe da equipe, Eric Boullier, a expectativa do sempre exigente piloto espanhol de estar na disputa pelo título da Fórmula 1 terá um impacto positivo no trabalho de desenvolvimento do carro para a próxima temporada.

Alonso deixou a Ferrari justamente por não ter um carro capaz de levá-lo ao título nos últimos anos. Assim, assinou com a equipe pela qual passou rapidamente na temporada de 2007 e terá o inglês Jenson Button como companheiro em 2015. Ambos já foram campeões da categoria e apostam no sucesso da reedição da parceria entre McLaren e Honda.

"Sei que será desafiador, mas temos que levar para o lado positivo. É esse tipo de comprometimento e dedicação que queremos", disse Boullier, ao comentar sobre a expectativa de Alonso de ter um carro de alto nível na McLaren. "Ele vai nos desafiar diariamente. Para ser honesto, ele já tem me enviado mensagens todos os dias", revelou.

"Temos agora o melhor piloto do mundo. Convencer Fernando a deixar a Ferrari para se juntar à nossa equipe significa muito, na minha opinião. Significa que ele acredita no que estamos construindo aqui", afirmou o chefe da equipe, mostrando confiança nas chances da McLaren voltar a lutar por título na próxima temporada da Fórmula 1.