Ferrari abrirá testes da Fórmula 1 com Massa e sem Alonso

MARANELLO - Fernando Alonso ficará fora da primeira série de testes coletivos de pré-temporada que a Fórmula 1 irá promover no mês que vem, entre 5 e 8 de fevereiro, no circuito de Jerez de la Frontera. A Ferrari confirmou que Felipe Massa será o primeiro a andar na pista espanhola pela escuderia italiana, que irá apresentar o seu novo carro para 2013 no próximo dia 1.º, em sua fábrica, em Maranello.

Desta forma, o piloto brasileiro será o primeiro a andar no novo modelo da equipe, enquanto Alonso concentrará os seus esforços, neste período, na sua preparação física para a próxima temporada. Pela programação estipulada pela Ferrari, Massa irá para a pista nos três primeiros dias de testes e no último deles deixará o cockpit para participação do veterano Pedro de la Rosa, de 41 anos, recém-contratado pela escuderia.

Já Alonso irá andar pela primeira vez com o novo carro da Ferrari no dia 19 de fevereiro, quando começará a segunda série de testes coletivos da F1, no circuito da Catalunha, em Barcelona. Nesta ocasião, Massa guiará pela escuderia apenas no dia final desta semana de trabalhos, que acabará em 22 de fevereiro.

No teste final de pré-temporada, que será realizado novamente em Barcelona, entre os dias 28 de fevereiro e 3 de março, o espanhol dividirá com o brasileiro a missão de testar o novo monoposto ferrarista, em dias alternados, com Massa andando na quinta e sábado daquela semana, enquanto Alonso pilotará na sexta e no domingo.

Desta forma, o piloto do Brasil terá a chance de guiar o novo carro da Ferrari em sete dias ao total nos testes de pré-temporada, enquanto Alonso andará em cinco e De la Rosa em apenas um. A temporada de 2013 da F1 começará no dia 17 de março, em Melbourne, onde será realizado o GP da Austrália.