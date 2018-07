Ferrari admite que errou sua estratégia na corrida

Depois de ver Fernando Alonso fracassar na tentativa de conquistar o título mundial, a Ferrari admitiu que adotou uma estratégia errada no GP de Abu Dabi. Chris Dyer, engenheiro-chefe da equipe, admitiu as falhas cometidas e teve as mesmas lamentadas pelo diretor da escuderia, Stefano Domenicali.

"Tínhamos o carro, a equipe e o piloto para sermos campeões e não fomos por termos tomado decisões erradas. É inútil buscar desculpas. Nos concentramos demais no que fazia Mark Webber, o que nos custou o título", afirmou Chris Dyer, que depois admitiu: "Olhamos demais para aquilo que acontecia nas nossas costas sem observar o que se passava diante do nosso nariz".

Domenicali, por sua vez, enumerou os erros da escuderia. "Erramos na estratégia e as razões são três: marcamos um adversário com dois carros (Fernando Alonso e Felipe Massa), supervalorizamos o desgaste dos pneus macios e não consideramos a dificuldade de se ultrapassar no tráfego."

Na corrida deste domingo, a Ferrari optou por ordenar Alonso e Massa a fazer paradas muito cedo nos boxes e deixou os dois pilotos atrás de carros rápidos que, beneficiados pela entrada do safety car na pista logo na primeira volta, já haviam feito um pit stop logo no início.