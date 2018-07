Ferrari ainda 'tem muito trabalho a fazer', diz Alonso

"Não conseguimos encontrar o melhor equilíbrio do carro, então temos muito trabalho para fazer com os engenheiros até o resto deste fim de semana", avaliou Alonso, que foi o quinto mais rápido nos dois treinos livres desta sexta-feira. No entanto, fez tempo pior na segunda sessão do dia.

Para o espanhol, a previsão de chuva para sábado e domingo em São Paulo vai exigir mais empenho dos engenheiros e estrategistas da Ferrari. "A previsão é mais um motivo para nos concentrarmos nas melhores escolhas para a classificação e a corrida. Mas é difícil dizer se prefiro tempo seco ou chuva. É bom estar preparado para as duas situações", afirmou Alonso, que está em segundo lugar no campeonato, 13 pontos atrás do líder Vettel.

Alonso admitiu que, independentemente do tempo no domingo, terá uma missão dura na tentativa de superar Vettel para se sagrar tricampeão da Fórmula 1. "Tenho que somar 14 pontos a mais que Vettel no campeonato. E não posso perder esta mesma pontuação para a McLaren para que consigamos manter o segundo lugar no Mundial de Construtores. Nossa meta está bem clara, mas é difícil de ser atingida", reconheceu o espanhol.