Ferrari anuncia francês como seu novo pilotos de testes

A Ferrari anunciou nesta quinta-feira que o francês Jules Bianchi será o seu piloto de testes oficial para a temporada 2011 da Fórmula 1. O anúncio foi feito às vésperas do GP de Abu Dabi, que será realizado no próximo domingo e definirá o campeão mundial deste ano.

Com apenas 21 anos de idade, Bianchi foi escolhido depois de fazer parte do programa de jovens pilotos da Ferrari. Ele participará de duas sessões de testes com novatos da F-1 em Abu Dabi, na terça-feira e na quarta da próxima semana, quando debutará em sua nova função.

Bianchi está competindo nesta temporada na Fórmula GP2, na qual ocupa a terceira posição e correrá em Abu Dabi neste final de semana, e participou também já da Fórmula 3 Inglesa e da Fórmula 3 Euroseries.

Em 2009, o jovem piloto francês participou de testes para novatos da Ferrari, em Jerez de la Frontera, na Espanha, e neste ano andou no carro de F-1 de 2008 da escuderia, em Fiorano, na Itália.