Ferrari anuncia mudanças em sua equipe técnica

MARANELLO - Decepcionada com o fraco desempenho no início desta temporada na Fórmula 1, a Ferrari anunciou mudanças em sua equipe. A escuderia informou, por meio de um comunicado, nesta terça-feira, que Aldo Costa se afastará da direção técnica para "ter outras responsabilidades dentro da companhia".

No total, a escuderia italiana informou que acontecerão reformas em três setores, com Pat Fry se tornando o diretor do departamento de chassis, Corrado Lanzone o responsável pela produção. Já Luca Marmorini continua no comando da parte eletrônica. Os três irão se reportar diretamente ao diretor Stefano Domenicali.

A Ferrari não conquistou nenhuma vitória nas primeiras cinco etapas do ano. O espanhol Fernando Alonso é o quinto colocado no Mundial, com 51 pontos, 67 atrás do líder Sebastian Vettel. Já Felipe Massa está em oitavo no geral, com apenas 24 pontos.

Após o GP da Espanha do último domingo, Domenicali perdeu a paciência e afirmou ter sido "a pior corrida da temporada". Alonso terminou na quinta colocação, apesar de ter liderado em parte da prova, enquanto Massa abandonou, por conta de problemas no câmbio, quando brigava para somar pontos na prova. Os dois pilotos voltam a correr neste próximo final de semana, no GP de Mônaco.