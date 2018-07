Ferrari anuncia que carro para temporada 2014 vai se chamar F14 T

MARANELLO - A Ferrari anunciou nesta sexta-feira que o seu carro para a temporada 2014 da Fórmula 1 será chamado F14 T. A definição foi realizada através de uma votação online que contou com a participação de 1.123.741 pessoas, de acordo com a equipe, sendo que o nome escolhido teve apenas 1,7% a mais de votos do que a opção F166 Turbo. Os outros nomes presentes na votação eram F14 Maranello, F14 e F616 Scuderia.

"É bom saber que o nome do carro foi escolhido por nossos fãs", comentou o chefe da equipe, Stefano Domenicali. "O número impressionante de votos mostra o quanto a Ferrari sempre foi popular e isso será, como sempre, um novo impulso para que possamos nos sair bem neste ano", completou.

Em 2014, a Ferrari terá dois pilotos que já foram campeões mundiais. A equipe manteve o espanhol Fernando Alonso, que faturou títulos em 2005 e 2006, e contratou o finlandês Kimi Raikkonen, campeão em 2007 pela própria Ferrari e que vai substituir o brasileiro Felipe Massa, agora na Williams.

O agora batizado F14 T será apresentado pela Ferrari neste sábado, três dias antes do início dos testes de pré-temporada no circuito de Jerez de la Frontera, na Espanha, marcados para o período entre 28 e 31 de janeiro. O campeonato será aberto no dia 16 de março, com a realização do GP da Austrália, no circuito de Melbourne.