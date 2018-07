Ferrari anuncia reestruturação de equipes de trabalho

MARANELLO - O chefe da Ferrari, Stefano Domenicali, anunciou que a equipe irá passar por um processo de reestruturação de seus métodos de trabalho, visando à preparação para as duas próximas temporadas da Fórmula 1. A escuderia optou por designar dois departamentos diferentes para desenvolver seu carro de 2013 e o modelo de 2014, quando as regras da categoria irão mudar de forma substancial.

Em entrevista ao site oficial da Ferrari, publicada na última quinta-feira, Domenicali revelou que já estava trabalhando neste projeto de reorganização interna há vários meses e enfatizou que o desenvolvimento dos carros agora estará dividido por dois grupos diferentes de profissionais.

O dirigente avisou ainda que a Ferrari utilizará o túnel de vento da Toyota, em Colônia, na Alemanha, até agosto, enquanto o de propriedade da equipe italiana estiver fechado para reconstrução. Ele acabou tendo as duas atividades paralisadas depois de fracassar no processo de evolução aerodinâmica do carro da Ferrari, que chegou a ser muito criticado no início desta temporada da Fórmula 1.

"Por causa das demandas incomuns que enfrentaremos em 2013, quando teremos de trabalhar em um projeto completamente diferente no futuro, decidimos ter dois coordenadores. Simone Resta, um engenheiro que é muito eficiente e que fez carreira em Maranello, trabalhará no carro de 2013, enquanto Fabio Montecchi lidará com o do ano seguinte. Nikolas Tombazis continuará como chefe de design", explicou Domenicali, antes de acrescentar: "Também adotamos um método melhor na divisão de trabalho entre aqueles que usam o túnel de vento e aqueles que devem se concentrar na parte criativa do processo. Neste ano, vimos que quando fazemos muitas coisas ao mesmo tempo, talvez não somos eficientes o bastante".

A reestruturação dos métodos de trabalho da Ferrari também está diretamente ligada ao fato de que o carro da escuderia sofreu duras críticas do presidente da escuderia, Luca de Montezemolo, que por diversas vezes deixou claro que a equipe precisava de um carro mais rápido para ter boas chances de voltar a ganhar um Mundial de F-1. "Estamos bem conscientes de que devemos começar (2013) com um carro mais competitivo, como o nosso presidente exigiu", ressaltou Domenicali.

Embora sem possuir o carro que considerava ideal para competir com a poderosa Red Bull e também com a McLaren, o espanhol Fernando Alonso esteve próximo do título da F-1 em dois dos últimos três anos, mas acabou perdendo as disputas diretas que travou com o alemão Sebastian Vettel, atual tricampeão da categoria.

A Ferrari ainda não informou uma data exata, mas o novo carro da equipe será apresentado entre o fim de janeiro e o começo de fevereiro, pouco antes do primeiro teste coletivo das escuderias para a temporada de 2013, marcado para acontecer no dia 5 de fevereiro, em Jerez de la Frontera, na Espanha.