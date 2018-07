Ferrari anuncia renovação de Felipe Massa para 2013

SÃO PAULO - A indefinição sobre o futuro de Felipe Massa na Fórmula 1 se encerrou nesta terça-feira com o anúncio da Ferrari da renovação do contrato do piloto para a próxima temporada. O atual acordo com o brasileiro se encerraria no final deste ano e agora foi prorrogado até 2013. Assim, a dupla de pilotos da Ferrari será pelo quarto ano seguido formada por Massa e Fernando Alonso. O piloto espanhol, porém, possui um acordo bem mais longo e que se encerrará apenas em 2016.

"A Ferrari anuncia que renovou o seu contrato com o piloto Felipe Massa até o fim da temporada 2013. A dupla de pilotos da escuderia para o próximo ano é, portanto, formada por Fernando Alonso e o já mencionado Felipe Massa", anunciou a Ferrari na nota oficial publicada em seu site.

A renovação do acordo de Massa acontece exatamente em um momento de recuperação do brasileiro na Ferrari. O brasileiro teve um início de temporada desastroso, sem conseguir ter um desempenho consistente e longe de igualar o ritmo de Alonso, que superava os problemas de rendimento do carro para se tornar um dos candidatos ao título mundial.

Assim, a possibilidade Massa deixar a Ferrari ganhou força. Nomes como o do mexicano Sérgio Perez, da Sauber, passaram a ser especulados para substituí-lo, o que não aconteceu. O brasileiro, por sua vez, cresceu de rendimento após o período de férias da Fórmula 1, ganhou elogios dos dirigentes da equipe e inclusive subiu ao pódio no GP do Japão, realizado em 7 de outubro, ao terminar a prova na segunda colocação. Atualmente, Massa está na nona colocação no Mundial de Pilotos.

De contrato renovado, Massa vai disputar em 2013 a sua oitava temporada pela Ferrari. Mais uma vez, porém, terá que apresentar bom desempenho para convencer a equipe italiana a mantê-lo para o campeonato seguinte. Seu melhor desempenho se deu em 2008, quando foi vice-campeão mundial. Naquela temporada, inclusive, ele conseguiu a sua última vitória, no GP do Brasil, que encerrou o campeonato.

Com a oficialização da permanência de Massa na Ferrari, as principais equipes da Fórmula 1 já definiram os seus pilotos para a próxima temporada. A Red Bull terá novamente Sebastian Vettel e Mark Webber, a McLaren contará com Jenson Button e o recém-contratado Sérgio Pérez e a Mercedes terá Nico Rosberg e Lewis Hamilton, que decidiu trocar a McLaren pela escuderia alemã.

Como Massa seguirá na Ferrari, a Fórmula 1 terá ao menos um piloto brasileiro na próxima temporada. Bruno Senna ainda não assegurou a sua permanência na Williams e são fortes as especulações de que ele possa ser substituído pelo finlandês Valtteri Bottas, piloto de testes da equipe.