Ferrari anuncia Vergne como novo piloto de testes na Fórmula 1

A Ferrari anunciou seu mais novo piloto de testes nesta sexta-feira. Será o francês Jean-Eric Vergne, que defendeu as cores da Toro Rosso nas últimas três temporadas da Fórmula 1. Ele vai substituir o veterano Pedro de La Rosa, piloto de testes da equipe italiana neste ano e em 2013.

Vergne chega à Ferrari após perder sua vaga na Toro Rosso. Ele foi preterido em nome dos jovens Carlos Sainz Jr, da Espanha, Max Verstappen, holandes de apenas 17 anos. No time italiano, o piloto francês vai dividir a função de piloto de testes com o mexicano Esteban Gutiérrez, o espanhol Marc Genè e o italiano Davide Rigon. Gutiérrez defendeu a Sauber neste ano e foi anunciado pela Ferrari no início da semana.

"Em nome de todo o time, eu dou as boas-vindas a Jean-Eric, que tenho certeza que será uma importante contribuição ao desenvolvimento de nosso simulador, revigorando e fortalecendo nosso já forte e capaz grupo de profissionais", declarou o novo chefe de equipe da Ferrari, Maurizio Arrivabene.