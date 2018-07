Ferrari de Alonso pega fogo durante treino em Interlagos

A Ferrari teve nesta sexta-feira, em Interlagos, mais um dia muito ruim. Nas duas sessões de treinos os dois pilotos da equipe italiana chamaram a atenção do público mais pelos problemas do que pelos acertos na pistas. A imagem mais emblemática foi a de Fernando Alonso com um extintor de incêndio na mão para apagar o fogo do seu carro a cerca de 20 minutos do fim da segunda sessão de treinos, horas depois do companheiro de equipe, Kimi Raikkonen, ter rodado duas vezes no treino da manhã.

A dupla de campeões mundiais não chegou a ameaçar novamente o domínio das Mercedes. Nico Rosberg foi o mais rápido em ambas sessões, seguido por Lewis Hamilton. Para o treino classificatório deste sábado a Ferrari terá de se desdobrar para encontrar o acerto do carro e, principalmente, solucionar os problemas tão evidentes logo nas primeiras voltas em Interlagos. Além disso, o carro de Alonso inspira ainda mais cuidados e será necessário trocar o motor depois do incêndio na tarde desta sexta-feira.

O time de Maranello vem passando por tempos difíceis nos últimos meses, com trocas na presidência no grupo e na chefia da equipe. Para o ano que vem, ainda não está confirmada qual será a dupla de pilotos e nos bastidores a possibilidade é que Alonso saia para a chegada de Sebastian Vettel, que já confirmou que deixará a Red Bull.

Em 2014 a equipe está perto de igualar um recorde negativo. Sem vitórias no ano a duas corridas do encerramento, a Ferrari pode repetir 1993, a última temporada em que passou em branco na categoria. Até agora, no atual campeonato, o máximo conseguido pela equipe foram dois pódios com Fernando Alonso, enquanto Raikkonen não passou de um quarto lugar, na Bélgica.