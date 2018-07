Ferrari desiste de protesto contra manobra de Vettel no GP do Brasil

MARANELLO - A Ferrari anunciou nesta sexta-feira que desistiu do protesto contra a polêmica ultrapassagem de Sebastian Vettel no GP do Brasil de Fórmula 1, no domingo passado. Em nota oficial, a equipe afirmou que não tinha intenção de questionar o resultado da corrida, e por consequência, do campeonato e disse que o assunto está "encerrado".

"O pedido de esclarecimento sobre a ultrapassagem de Vettel cumpriu a necessidade de jogar luz sobre as circunstâncias da manobra, divulgada através da internet alguns dias após a corrida", registrou a escuderia italiana

A Ferrari explicou ainda que o pedido formal atendeu às solicitações de "dezenas de milhares de fãs de todas as partes do mundo". "A carta enviada à FIA não tinha por objetivo questionar a legalidade do resultado. Recebemos pedidos para que buscássemos mais informações sobre o incidente, que poderia jogar sombra sobre o campeonato diante dos entusiastas da Fórmula 1, e não apenas aos olhos dos fãs da Ferrari".

Diante da resposta negativa da FIA, em relação ao pedido de esclarecimento, a Ferrari afirmou que o assunto está "encerrado". "A Ferrari já obteve uma resposta da FIA nesta manhã e partir de agora considera o assunto encerrado", registrou a equipe, em nota oficial.

A resposta da FIA também foi tornada pública nesta sexta. "A Federação informa que respondeu à Ferrari, no mesmo espírito construtivo [demonstrado pela equipe], afirmando que a ultrapassagem não violou nenhuma regra e, portanto, não houve infração a ser investigada. Foi por isso que o caso não foi levado aos comissários da prova [durante a corrida]", explicou a entidade.

A polêmica teve início nesta semana quando o canal de televisão inglesa Sky Sports exibiu um vídeo, com imagens feitas pela câmera instalada no carro de Vettel, mostrando uma suposta ultrapassagem irregular sobre o francês Jean-Eric Vergne na volta 4 do GP do Brasil, no domingo.

Vettel teria passado pelo rival sob bandeira amarela, que impede trocas de posição. A manobra poderia custar uma punição ao alemão. Pelas regras, o piloto da Red Bull estaria sujeito a um acréscimo de 20 segundos em seu tempo final de corrida. Assim, pularia do sexto para o oitavo lugar, resultado que impediria seu tricampeonato e daria o título ao espanhol Fernando Alonso, da Ferrari.

A manobra, supostamente irregular, foi defendida pelos representantes da FIA e pelo detentor dos direitos da F1, Bernie Ecclestone, ainda na quinta-feira. Na avaliação deles, o episódio não deveria merecer maior atenção porque uma bandeira verde exibida logo após um sinal luminoso amarelo teria permitido a ultrapassagem de Vettel. A bandeira verde não foi flagrada no vídeo feito a partir da câmera do carro do alemão.

"Vettel fez tudo de maneira correta. Ele agiu logo após ver a bandeira verde, que estava 350 metros à frente da última placa luminosa amarela", justificou Charlie Whiting, diretor de corridas da F1 e delegado de segurança da FIA, em entrevista ao site da revista alemã Sport Bild. "Nunca tivemos dúvidas de que essa ultrapassagem foi legal".