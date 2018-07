Ferrari desmente acerto com Felipe Massa: 'Não há pressa'

YEONGAM - A Ferrari veio a público nesta sexta-feira para desmentir a notícia de que já teria assinado a renovação do contrato de Felipe Massa por mais um ano. A equipe garantiu que ainda não há um acordo para 2013 e disse "não ter pressa" para renovar o vínculo que se encerra em dezembro.

"Na F-1, todo mundo vive de certezas, que quase sempre acabam sendo falsas. A última, sobre o futuro de Felipe Massa, chega do Brasil. Para aqueles que acham que sabem de tudo, temos que dizer que não há nada de novo. Não há pressa", registrou a equipe, em seu perfil oficial no Twitter.

A negativa da Ferrari se refere à notícia anunciada pela Sportv durante a transmissão dos treinos livres do GP da Coreia do Sul, nesta madrugada. Segundo informações do canal, o acordo entre equipe e piloto já estaria sacramentado e seria anunciado oficialmente na próxima terça-feira.

Alheio aos rumores sobre seu futuro, Felipe Massa se disse satisfeito com o desempenho apresentado nos dois treinos livres desta sexta. "Eu diria que comecei o fim de semana com o pé direito", afirmou, após registrar o 4º e o 6º tempo nas atividades do dia.



"Mas o importante é seguir neste caminho até domingo, que é quando o desempenho na pista realmente vale. Nosso carro parece se adequar bem a esta pista, o que nos dá boas perspectivas. Acredito que o treino classificatório será bem apertado. Teremos que fazer tudo de forma perfeita", comentou.