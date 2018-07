Ferrari desmente rumores e reforça apoio a Felipe Massa

Depois dos últimos resultados decepcionantes, surgiram rumores na Fórmula 1 de que a Ferrari estaria descontente com a performance de Felipe Massa. Mas o chefe da equipe italiana, Stefano Domenicali, tratou de desmentir os boatos e reforçou o apoio ao piloto brasileiro, garantindo sua permanência na próxima temporada.

"Penso que no momento o importante é mantê-lo calmo e concentrado. Ele (Massa) sabe que toda a equipe está ao seu lado, não há a menor dúvida sobre isso", afirmou Domenicali, em entrevista ao site da revista inglesa Autosport.

Precocemente fora da disputa do título, depois de uma temporada abaixo das expectativas, Massa somou resultados ruins nas duas últimas etapas do campeonato: ficou em oitavo lugar em Cingapura e abandonou logo na largada no Japão.

Com isso, Massa aparece em sexto lugar no campeonato, com 128 pontos. Mas, apesar de estar fora da disputa pelo título, a Ferrari conta com ele para ajudar o outro piloto da equipe, o espanhol Fernando Alonso, a ser o campeão.

A missão de Massa nas três etapas que restam na temporada - Coreia do Sul, Brasil e Abu Dabi - é tirar pontos preciosos dos rivais de Alonso na disputa do título: Mark Webber, Sebastian Vettel, Jenson Button e Lewis Hamilton.

Domenicali admitiu que existe pressão sobre Massa após os últimos resultados, mas disse que isso faz "parte do esporte". "Mas nós temos que está perto dele, e ele é muito forte mentalmente", explicou o dirigente da Ferrari.

"Ele é o primeiro a querer mostrar nessas últimas corridas quem ele é, e qual é seu real valor, que nós sabemos bem qual é", afirmou Domenicali, mostrando todo seu apoio a Massa, que já está na Ferrari desde a temporada de 2006.